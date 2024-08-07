В Молдавии объяснили отказ регистрировать блок Шора для участия в выборах президента

ЦИК Молдавии отказался регистрировать блок Шора на выборах по указанию Санду

Центральная избирательная комиссия Молдавии отказалась регистрировать блок «Победа», который возглавляет Илан Шор, для участия в референдуме по интеграции в Европейский союз и выборах президента по указанию действующей главы республики Майи Санду. Об этом заявил адвокат Аурелиу Коленко, защищавший в суде запрещенную в Молдавии Партию Шора, его слова приводит ТАСС.

«ЦИК выполнила предписание властей, отказав в регистрации блоку "Победа". Система правосудия в Молдавии не работает. Вместо нее работают звонки Майи Санду», — сказал он.

В среду, 7 августа, стало известно, что заявка блока «Победа» об участии в президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС была отклонена. Вице-председатель ЦИК Павел Постикэ заявил, что комиссия приняла такое решение из-за допущенных блоком нарушений.