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13:24, 7 августа 2024Бывший СССР

В Молдавии объяснили отказ регистрировать блок Шора для участия в выборах президента

ЦИК Молдавии отказался регистрировать блок Шора на выборах по указанию Санду
Илан Шор

Илан Шор. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Центральная избирательная комиссия Молдавии отказалась регистрировать блок «Победа», который возглавляет Илан Шор, для участия в референдуме по интеграции в Европейский союз и выборах президента по указанию действующей главы республики Майи Санду. Об этом заявил адвокат Аурелиу Коленко, защищавший в суде запрещенную в Молдавии Партию Шора, его слова приводит ТАСС.

«ЦИК выполнила предписание властей, отказав в регистрации блоку "Победа". Система правосудия в Молдавии не работает. Вместо нее работают звонки Майи Санду», — сказал он.

В среду, 7 августа, стало известно, что заявка блока «Победа» об участии в президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС была отклонена. Вице-председатель ЦИК Павел Постикэ заявил, что комиссия приняла такое решение из-за допущенных блоком нарушений.

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      Александр Курбатов
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