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19:02, 7 августа 2024Россия

В Москве охранники супермаркета жестоко избили мужчин из ЛНР

Mash: в Москве охранники супермаркета избили вернувшихся из Луганска мужчин

Охранники супермаркета, находящегося в Некрасовке на юго-востоке Москвы, жестоко избили двух мужчин из Луганской народной республики (ЛНР). Конфликт попал на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Mash.

На видеоролике несколько сотрудников-кавказцев на повышенных тонах разговаривают с двумя молодыми людьми. Затем один из охранников толкает приехавшего из Луганска. Его товарищ фиксирует происходящее на телефон. Когда это замечают работники, они настигают молодого человека и начинают наносить ему хаотичные удары.

Как разузнал Mash, охранники цеплялись к мужчинам на протяжении нескольких дней. Они требовали предъявлять чеки на выходе за оплаченные товары и угрожали.

В один из вечеров семь сотрудников магазина пригласили парней за территорию, где не было камер. После разборок одному из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом челюсти.

Потасовку удалось остановить благодаря прохожему, который вызвал сотрудников полиции. На охранников завели административные протоколы о мелком хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге охранник выстрелил в посетителя кафе-бара во время драки с ним.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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