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12:49, 7 августа 2024Экономика

В Москве рухнули продажи новостроек

РБК: продажи новостроек в Москве рухнули на 40 % после отмены льготной ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Продажи новостроек в Москве и области рухнули после отмены массовой льготной ипотеки. Об этом сообщают эксперты РБК.

По данным сервиса Dataflat, в июле, первом месяце после отмены льготной ипотеки, в московском регионе было зарегистрировано 10,9 тысячи сделок с квартирами и апартаментами — на 40 процентов меньше, чем в июне и на 18 процентов меньше показателя аналогичного периода 2023 года. Похожие данные приводят другие компании.

Продажи нового жилья в старых границах столицы за месяц уменьшились на 31 процент, за год — на 19 процентов. Новостройки Новой Москвы в июле покупали на 41 процент реже, чем в июне, и на 12 процентов реже, чем в июле 2023-го. Сильнее всего спрос упал в Подмосковье — на 50 процентов за месяц и на 30 процентов за год.

При этом цены на московские новостройки выросли. За месяц стоимость «квадрата» увеличилась на восемь процентов, за год — на 15 процентов. Наиболее заметно новое жилье подорожало в старой Москве — на четыре процента за месяц и на 17 процентов в годовом выражении. В Подмосковье рост составил два процента и 12 процентов соответственно. В Новой Москве стоимость метра снизилась на один процент по сравнению с июнем, но выросла на восемь процентов относительно июля 2023 года.

Эксперты также отмечают сокращение доли сделок с ипотекой. В среднем за июль по московскому региону показатель упал на 12 п.п., до 73 процентов. Такая динамика обусловлена снижением доступности ипотеки. Однако специалисты ожидают роста спроса. Новостройками будут в основном интересоваться клиенты, попадающие под программу семейной ипотеки.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков опроверг информацию, что цены на вторичное жилье в России снижаются.

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      Александра Качан
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