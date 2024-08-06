Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:01, 6 августа 2024Экономика

Россиянам рассказали о реальных ценах на жилье

Риелтор Барсуков: цены на вторичное жилье в России не снижаются
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Информация о снижении цен на вторичное жилье в крупных городах России недостоверная. Об этом рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, передает «Ридус».

По словам эксперта, аналитики «путают цены в объявлениях с реальной стоимостью квартир». Цены в объявлениях снижаются в связи с тем, что многие объекты выставляются на продажу по завышенной стоимости, а в процессе поиска покупателей эти цены стремятся к реальным.

«На самом деле реальная стоимость жилья не менялась с конца 2023 года», — заявил Барсуков. Он добавил, что квартиры, продающиеся по рыночной стоимости, покупают достаточно быстро. При этом завышенные цены отталкивают покупателей и значительно увеличивают срок продажи жилья.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» подсчитали, сколько времени потребуется откладывать деньги ради покупки квартиры в Москве. Они выяснили, что на приобретение жилья на первичном рынке придется копить 10,5 года, а на вторичном — 11,3 года.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      В ДНР сообщили о начале боевых действий в Торецке

      Россиянин без вести пропал после общения с полицией на вокзале

      Бывший боец «Вагнера» рассказал о «боевых бомжах» на передовой

      Власти прокомментировали взрыв и пожар на заводе в регионе России

      В России высказались о задержаниях в Минобороны словами «скоро камер не хватит»

      Директор парка «Патриот» обжаловал свой арест по делу о хищении

      Волочкова рассказала о совместном треке с SHAMAN

      Раскрыты подробности госпитализации Зака Эфрона при загадочных обстоятельствах

      В Госдуме прокомментировали просьбу к ОБСЕ рассмотреть факты узурпации власти Зеленским

      В России запустили серийное производство «Русака-С» с ИИ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше