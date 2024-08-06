Россиянам рассказали о реальных ценах на жилье

Риелтор Барсуков: цены на вторичное жилье в России не снижаются

Информация о снижении цен на вторичное жилье в крупных городах России недостоверная. Об этом рассказал член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков, передает «Ридус».

По словам эксперта, аналитики «путают цены в объявлениях с реальной стоимостью квартир». Цены в объявлениях снижаются в связи с тем, что многие объекты выставляются на продажу по завышенной стоимости, а в процессе поиска покупателей эти цены стремятся к реальным.

«На самом деле реальная стоимость жилья не менялась с конца 2023 года», — заявил Барсуков. Он добавил, что квартиры, продающиеся по рыночной стоимости, покупают достаточно быстро. При этом завышенные цены отталкивают покупателей и значительно увеличивают срок продажи жилья.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» подсчитали, сколько времени потребуется откладывать деньги ради покупки квартиры в Москве. Они выяснили, что на приобретение жилья на первичном рынке придется копить 10,5 года, а на вторичном — 11,3 года.