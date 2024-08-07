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19:13, 7 августа 2024Экономика

В Москве собрались увеличить штрафы для самокатчиков

Дептранс Москвы предложил увеличить штрафы для самокатчиков до 100 тысяч рублей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве собрались увеличить штрафы за езду на самокате вдвоем и передачу руля детям. С такой инициативой выступили в столичном Дептрансе, говорится в Telegram-канале ведомства.

Дептранс Москвы отправил сервисам аренды самокатов письмо, в котором предложил повысить размер взыскания до 100 тысяч рублей. «Такие штрафы уже действуют в отношении пользователей каршеринга. Не устаем повторять: поездки с детьми на электросамокате недопустимы», — пояснили в ведомстве.

Поводом для такой просьбы стало разлетевшееся по сети видео, где пара едет на одном электросамокате по Третьему транспортному кольцу вдвоем с ребенком за спиной. При этом женщина загораживает мужчине вид на дорогу. Нарушителей нашли, оштрафовали и заблокировали в сервисе аренды.

Власти Москвы уже обсуждают запрет на использование электросамокатов в пределах Садового кольца и в парках. При этом планируется разрешить использовать транспортные средства на велодорожках с развитой инфраструктурой.

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      Нина Ташевская
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