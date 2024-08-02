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18:35, 2 августа 2024Экономика

В Москве захотели запретить электросамокаты

В центре столицы захотели запретить элекросамокаты

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Власти Москвы начали обсуждать введение запрета на использование электросамокатов в пределах Садового кольца и в парках. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Вдохновением для обсуждения ограничения стал недавно введенный запрет на парковку электросамокатов в центре Санкт-Петербурга. По словам депутата Мосгордумы Сергея Савостьянова, речь идет о запрете на ограничении скорости кикшеринговых самокатов до 15 километров в час по всему городу и запрет на езду в пределах Садового кольца и парках. С недавнего времени в разных районах города уже начали тестировать системы «медленных зон» с ограничением скорости. При этом планируется разрешить использовать транспортные средства на велодорожках с развитой инфраструктурой.

С 1 августа в Санкт-Петербурге вступил в силу запрет на парковку электросамокатов в центре города — Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах.

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      Мария Черкасова
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