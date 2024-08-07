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17:22, 7 августа 2024Бывший СССР

В парламенте Молдавии рассказали о «животном страхе» Санду перед оппозицией

Молдавский депутат Таубер: Санду испытывает «животный страх» перед оппозицией
Марина Таубер

Марина Таубер. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Приказав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии не допустить до выборов оппозиционный блок «Победа», президент республики Майя Санду показала, что боится политической конкуренции. О «животном страхе» молдавского лидера рассказала представитель политического объединения, депутат парламента Марина Таубер, ее цитирует ТАСС.

«Решение было предсказуемым — ЦИК в очередной раз показал, что превратился в марионетку правящей партии и президента Майи Санду. (...) Это решение — животный страх Санду перед оппозицией», — заявила парламентарий.

Она добавила, что «Победа» будет оспаривать решение ЦИК в суде.

Ранее адвокат «Победы» Адриан Кожокару заявил, что отказ ЦИК будет оспорен в суде. Он назвал решение ЦИК незаконным и антиконституционным.

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      Глеб Палехов
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