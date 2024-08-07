Оппозиционный молдавский блок решил оспорить в суде отказ в регистрации на выборы

Адвокат «Победы»: отказ в регистрации на выборы в Молдавии оспорят в суде

Отказ Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии регистрировать оппозиционный блок «Победа» для участия в президентских выборах и референдуме по интеграции в Европейский союз (ЕС) будет оспорен в суде. Об этом сообщил адвокат политсилы Адриан Кожокару, передает РИА Новости.

Кожокару назвал решение ЦИК незаконным и антиконституционным. «Мы будем обжаловать его в суде. Политические партии представили все необходимые документы, и нет оснований для отказа в регистрации», — сказал адвокат. Блок убежден, что отказ является формальным, добавил Кожокару.

Ранее молдавский адвокат Аурелиу Коленко заявил, что ЦИК отказал «Победе» в регистрации по указанию президента страны Майи Санду. По его словам, в Молдавии не работает система правосудия.

Заявка блока «Победа» на участие в президентских выборах и референдуме по интеграции в ЕС была отклонена 7 августа. Причиной такого решения стали нарушения со стороны политической силы, отмечали в ЦИК.