В России свыше 15 человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика на трассе

В Волгоградской области 16 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком

В Волгоградской области при столкновении автобуса и грузовика на федеральной трассе Р-22 «Каспий» пострадали свыше 15 человек. Об этом сообщило управление МВД по российскому региону в Telegram-канале.

Авария произошла в Михайловском районе около четырех часов утра. Автобус, который ехал по маршруту Астрахань —Москва, врезался в грузовой автомобиль «Ивеко». Водитель автобуса получил несовместимые с жизнью травмы, еще 16 человек пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. После ДТП начата проверка. Как уточнила администрация российского региона в Telegram-канале, в автобусе было 30 пассажиров. Среди пострадавших, предварительно трое детей. Двое взрослых после аварии находятся в тяжелом состоянии, добавили там.

В июле в Нижегородской области пассажирский автобус съехал в кювет, из-за чего 11 человек получили травмы. Автобус, в котором находились 19 человек, попал в ДТП в Кстовском районе региона.