В российском городе назвали профессии с самым высоким ростом зарплат

Зарплаты бетонщиков в Казани выросли на 62 процента

В Казани назвали профессии с самым высоким ростом зарплат. Об этом пишет KP.RU.

Так, стало известно, что на 62 процента до 141,6 тысячи рублей выросли зарплаты местных бетонщиков.

Второе место занял рост средней заплаты сварщиков из российского города — на 35 процентов по сравнению с 2023 годом, до 105 тысяч рублей.

На третьей строчке оказались токари, чья средняя зарплата выросла на34 процента и составила 131,1 тысячи рублей.

Глава Татарстана Рустам Минниханов показал своего алабая Акдуса и описал его фразой «стал ростом с теленка».