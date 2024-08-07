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17:56, 7 августа 2024Бывший СССР

В ряды ВСУ вступили 18 бывших заключенных

В ряды ВСУ вступили 18 женщин из тюрем

Фото: Viacheslav Madiyevskyi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступили 18 женщин, ранее отбывавших наказание в тюрьмах. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на главное управление коммуникаций ВСУ.

В ведомстве сообщили, что бывшие заключенные женщины уже прошли базовую военную подготовку и получили должности стрелков и санитарок. Они служат в сухопутных войсках и уже участвуют в боевых действиях.

Ранее стало известно, что на Украине в ВСУ начали набирать женщин-заключенных. По данным Министерства юстиции, контракт с украинской армией заключили более 3800 осужденных граждан.

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      Илья Таксюр
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