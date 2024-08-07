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17:09, 7 августа 2024Мир

В Швейцарии заявили о планах привлечь Россию ко второму саммиту по Украине

Президент Амхерд: Швейцария все сделает для участия России в саммите по Украине

Фото: B. Rentsendorj / Reuters

Швейцария все сделает для участия России во втором саммите по Украине, так как для урегулирования необходимо участия всех сторон. Об этом заявила президент швейцарской конфедерации Виола Амхерд, передает Reuters.

«Чтобы добиться мира, обе стороны должны сидеть за столом переговоров. (...) Швейцария будет продолжать прилагать все усилия для проведения мирного саммита, в котором примут участие Россия и Украина», — рассказала глава государства.

17 июня Амхерд заявила, что Швейцария выразила готовность организовать еще один саммит по украинскому вопросу. При этом руководитель отдела коммуникаций МИД Швейцарии Николя Бидо подчеркнул, что вторая конференция может состояться до президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября. На данный момент о возможных сроках и месте проведения гипотетического саммита не сообщается.

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      Дарья Устьянцева
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