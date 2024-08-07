В США объяснили выбор Харрис кандидата на пост вице-президента

Politico: Палата представителей помогла Уолцу стать кандидатом в вице-президенты

Понимание работы Палаты представителей Конгресса США помогло губернатору Миннесоты Тиму Уолцу стать кандидатом в вице-президенты США от Демократической партии. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей партии.

«Демократы Палаты представителей годами ворчали, что [президент США Джо] Байден не понимает их, и эта жалоба усугублялась тем фактом, что вице-президент Камала Харрис также была бывшим членом Сената», — пишет издание.

В связи с этим демократы Палаты представителей в частном порядке лоббировали выбор Уолца, который 12 лет проработал в нижней палате Конгресса США, и «имеет сильных союзников как среди центристов, так и среди прогрессистов».

Конгрессмен Джим Клайберн, демократ от Южной Каролины, рассказал, что подшучивал над нынешним президентом США Джо Байденом, так как он всегда «слишком по-сенаторски» относился к своим речам. «Мы произносим одноминутные речи в Палате представителей. Поэтому мы знаем, как сразу перейти к сути. Если вы заметили, Уолц очень хорошо умеет сразу переходить к сути», — отметил он.

Самым высокопоставленным должностным лицом, продвигавшим Уолца, была экс-спикер Нэнси Пелоси. Помимо нее кандидатура Уолца была одобрена десятками других представителей партии.

«Дело в том, что вице-президенту Харрис, выбрав Тима Уолца, не нужно налаживать множество связей в Палате представителей, поскольку они у него уже есть», — заявил конгрессмен Рик Ларсен, демократ от Вашингтона.

О решении кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис стало известно 6 августа. Она выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве своего напарника на выборах президента США.