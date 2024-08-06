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15:57, 6 августа 2024Мир

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

CNN: Харрис выбрала губернатора Миннесоты на роль кандидата в вице-президенты

Фото: Dustin Chambers / Reuters

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца в качестве кандидата в вице-президенты США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

«Харрис приняла решение относительно своего напарника. Источники утверждают, что ее выбор пал на губернатора Миннесоты Тима Уолца», — передает телеканал.

Авторы материала добавили, что Уолц в прошлом педагог, а в данный момент пребывает на втором сроке в качестве губернатора Миннесоты. Также он 12 лет работал в Конгрессе США, представляя консервативно настроенный сельский округ.

Ранее сообщалось, что Камала Харрис провела встречи с тремя потенциальными кандидатами в ее вице-президенты. В частности, она встретилась с сенатором Аризоны Марком Келли, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Уолтцем.

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      Дарья Устьянцева
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