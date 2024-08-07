Варламов посетил Японию и рассказал об удививших его особенностях страны

Блогер Варламов рассказал, что в Японии популярна услуга «друг напрокат»

Известный российский блогер Илья Варламов (внесен Минюстом в реестр иноагентов) посетил Японию и рассказал об удививших его особенностях страны. Видео поездки доступно на YouTube.

Варламов заявил, что в Японии популярна услуга «друг напрокат». Руководитель агентства по аренде друзей Рури Канадзава объяснила необходимость подобных организаций тем, что в стране много тех, кто испытывает сложности в общении с людьми. «Удивительно, но такая дружба за деньги никогда не выходит за рамки работы», — отметил блогер.

«В Японии есть специальные разрыватели отношений, нанимают их чаще всего те, кто хочет избавиться от надоевших супругов или вернуть в семью загулявшую вторую половинку», — также рассказал Варламов. Глава фирмы по разрыву отношений Мочизуки Юсуке в беседе с блогером уточнил, что чаще всего в их компанию обращаются те, кому изменяют супруг или супруга. «Они просят найти доказательства измены, чтобы потребовать денежную компенсацию», — добавил он.

«Для тех, кто говорить о своих чувствах так и не научился, в Японии есть и другие услуги — теперь можно за деньги сходить на свидание. И нет, это не то, о чем вы подумали. В услугу действительно входит только свидание», — сообщил блогер. Он рассказал, что пригласил японку на подобную встречу, за которую он заплатил около 250 долларов (около 21,5 тысячи рублей).

Помимо того, по словам Варламова, в Японии существует профессия чистильщика ушей. В соответствующих салонах клиентам чистят уши, стригут волосы в них и делают массаж.

Ранее Варламов описал Японию словами «абсолютнейший бардак». По его словам, на улицах страны «уродливые заборы», а японский метрополитен нуждается в изменении дизайна.