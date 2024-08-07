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01:52, 7 августа 2024Россия

Вирусолог назвал способ защитить россиян от заражения лихорадкой Западного Нила

Вирусолог Альтштейн: борьба с комарами защитит от лихорадки Западного Нила

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Профессор вирусологии Анатолий Альтштейн в беседе с «Радио 1» сообщил, что в России необходимо бороться с комарами и осушать болотистые места, чтобы защитить граждан от заражения лихорадкой Западного Нила.

По его словам, заболеванием заражаются птицы и грызуны, через которых она передается насекомым, а после — человеку.

Специалист также призвал не переживать из-за лихорадки Западного Нила. Он отметил, что этим вопросом должны заниматься работники эпидемиологической службы.

Ранее сообщалось, что причиной вспышки лихорадки Западного Нила в России стали бакланы и чайки.

Основными симптомами лихорадки, как заметили в Минздраве, являются повышение температуры тела, общая слабость, интенсивная головная боль, боль в глазных яблоках, а также в мышцах, пояснице, суставах. Специалисты призвали немедленно обращаться к врачам при схожей симптоматике.

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      Марина Совина
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