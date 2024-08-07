Власти сообщили подробности о столкновении автобуса с грузовиком на российской трассе

Астраханский губернатор Бабушкин: в ДТП под Волгоградом пострадали 20 человек

В ДТП с грузовиком и ехавшим по маршруту Астрахань — Москва рейсовым автобусом пострадали 20 человек, шестеро из которых — дети. Эти подробности последствий столкновения привел в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Российский чиновник уточнил, что ДТП произошло на автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском районе под Волгоградом. По его словам, никто из пострадавших госпитализирован не был — все находятся на амбулаторном лечении. «Поручил главе регионального министерства здравоохранения держать состояние земляков на личном контроле», — написал в блоге Бабушкин.

Как ранее сообщали власти, авария произошла в Михайловском районе около четырех часов утра. Автобус, который ехал по маршруту Астрахань — Москва, врезался в грузовой автомобиль «Ивеко».

Водитель автобуса получил травмы, несовместимые с жизнью. Всего в автобусе было 30 пассажиров.