Во время ликвидации свалок в российском регионе похитили более 23 миллионов рублей

Во время ликвидации свалок в Тюменской области мужчина похитил более 23 млн руб.

В Тюменской области следователи завершили расследование уголовное дела в отношении жителя Краснодарского края, который при помощи фиктивных документов похитил более 23 миллионов рублей во время ликвидации свалок в регионе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном УМВД.

Мужчина проходит обвиняемым по уголовной статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Его дело передали в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый предложил владелице одной из фирм поучаствовать в онлайн-аукционах на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок на территориях Абатского, Тобольского и Ярковского районов области. В случае заключения контрактов мужчина пообещал взять на себя документальное сопровождение работ и взаимодействие с заказчиком.

В результате предпринимательница выиграла тендеры и начала заниматься уборкой и вывозом твердых бытовых отходов. В это время фигурант втайне от нее отражал в документах завышенные в несколько раз показатели количества перевезенного со свалок на полигон мусора. После завершения работ он предоставил заказчикам недостоверные данные. Своими действиями аферист причинил ущерб в более чем 23 миллиона рублей.

Ранее сотрудники ФСБ задержали главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины по подозрению в хищениях.