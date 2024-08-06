ФСБ заподозрила в хищениях главврача центра ядерной медицины

ФСБ задержала главврача центра ядерной медицины в Челябинске за хищения

Сотрудники ФСБ задержали главного врача Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины по подозрению в хищениях. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, вместе с ним силовики взяли главного бухгалтера, руководителя и сотрудника административно-хозяйственной части медучреждения. Всех их подозревают в особо крупном мошенничестве, получении и даче взяток, а также превышении полномочий. По одному из преступных эпизодов главврачу и его подчиненному вменяется хищение из бюджета более трех миллионов рублей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, с 2021-го по 2024 год в центре были фиктивно трудоустроены рабочие, а их зарплату получали подозреваемые, уточнили «Ленте.ру» в региональном управлении ведомства.

Правоохранительные органы провели обыски по местам работы и жительства задержанных. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

15 мая сообщалось, что в Дагестане ФСБ задержала главного врача Сулейман-Стальской центральной республиканской больницы, подозреваемого в превышении должностных полномочий.