ФСБ задержала курившего на рабочем месте главврача дагестанской больницы

ФСБ задержала заподозренного в растрате главврача дагестанской больницы

В Дагестане ФСБ задержала главного врача Сулейман-Стальской центральной республиканской больницы (ЦРБ), подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 15 мая, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, речь идет о Джафере Курбанисмаилове, который выписал свыше 627 тысяч рублей своей заместительнице. Следствие сочло это растратой. Издание отмечает, что пациенты больницы в отзывах сообщали, что главный врач позволял себе курить кальян прямо на рабочем месте.

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