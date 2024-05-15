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19:52, 15 мая 2024Силовые структуры

ФСБ задержала курившего на рабочем месте главврача дагестанской больницы

ФСБ задержала заподозренного в растрате главврача дагестанской больницы
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ЦОС ФСБ РФ / РИА Новости

В Дагестане ФСБ задержала главного врача Сулейман-Стальской центральной республиканской больницы (ЦРБ), подозреваемого в превышении должностных полномочий. Об этом в среду, 15 мая, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным издания, речь идет о Джафере Курбанисмаилове, который выписал свыше 627 тысяч рублей своей заместительнице. Следствие сочло это растратой. Издание отмечает, что пациенты больницы в отзывах сообщали, что главный врач позволял себе курить кальян прямо на рабочем месте.

Ранее Анадырский городской суд приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы Александра Маслова, который, занимая должность председателя думы Чукотского автономного округа, ежемесячно увеличивал себе различные денежные выплаты.

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      Владимир Седов
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