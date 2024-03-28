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17:38, 28 марта 2024Силовые структуры

В России экс-председателя региональной Думы осудили за превышение полномочий

На Чукотке экс-председателя Думы осудили на 3,5 года за начисление себе премий

Фото: Евгений Асмолов / Коммерсантъ

Анадырский городской суд приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы Александра Маслова, который, занимая должность председателя Думы Чукотского автономного округа, ежемесячно увеличивал себе различные денежные выплаты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Генеральной прокуратуры России по Дальневосточному федеральному округу.

По данным прокуратуры, в отношении осужденного была организована проверка. В результате выяснилось, что в период с 2016 по 2021 годы Маслов ежемесячно выписывал себе квартальные и годовые премии и денежные поощрения. Это позволило ему в два раза увеличить доплату назначенной страховой пенсии по старости. Таким образом, сумма причиненного окружному бюджету ущерба составила более 16,3 миллиона рублей. Следствие обеспечило возмещение денег арестом московской квартиры, принадлежащей экс-председателю региональной думы.

Маслов признан виновным в двух преступлениях по статье о превышении должностных полномочий. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на три года. Во время заседания подсудимый свою вину не признал. Он был взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что суд в Ленинградской области изъял у бывшего депутата муниципалитета автомобиль марки Kia Sorento и аэролодку «Аэробот Бриз-420» в доход государства.

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      Анна Габай
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