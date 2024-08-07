Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
09:30, 7 августа 2024Культура

Волочкова объяснила свою поддержку Пугачевой

Волочкова заявила, что Пугачева всегда была рядом с ней в трудную минуту

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова объяснила свою поддержку певицы Аллы Пугачевой. Ее слова приводит KP.RU.

Танцовщица отметила, что продолжает общаться с покинувшей Россию исполнительницей. «Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю. У меня две легенды: Алла Пугачева и Майя Плисецкая. Майя Михайловна, мой педагог и наставник», — подчеркнула она.

Волочкова добавила, что Пугачева всегда поддерживала ее в трудную минуту, посещала ее выступления и приглашала на свои шоу. Балерина заявила, что будет рада возвращению певицы в Россию и не поддерживает негатив в ее сторону.

Ранее балерина публично поддержала Пугачеву. Она опубликовала в личном блоге снимок с певицей. «Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», — подписала Волочкова фото.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В деле генерала Булгакова появились контракты на питание кадетов. Кто еще замешан в афере с сухпайками?

      Мужчина выиграл в лотерею 17 миллионов рублей благодаря печенью с предсказанием

      Танк из зоны СВО перешел под управление российской семьи

      Экосистема Байкала оказалась под угрозой

      Политолог объяснил выбор нового главы политбюро ХАМАС

      В Хмельницкой области сообщили о повреждении предприятия

      Незаконный арсенал и деньги в банках жителя Запорожской области попали на видео

      Волочкова объяснила свою поддержку Пугачевой

      ВС России ударом по базе ВСУ в Николаевской области уничтожили 200 человек

      Подсчитана стоимость набора товаров для школы в 2024 году

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше