Волочкова объяснила свою поддержку Пугачевой

Волочкова заявила, что Пугачева всегда была рядом с ней в трудную минуту

Российская балерина Анастасия Волочкова объяснила свою поддержку певицы Аллы Пугачевой. Ее слова приводит KP.RU.

Танцовщица отметила, что продолжает общаться с покинувшей Россию исполнительницей. «Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю. У меня две легенды: Алла Пугачева и Майя Плисецкая. Майя Михайловна, мой педагог и наставник», — подчеркнула она.

Волочкова добавила, что Пугачева всегда поддерживала ее в трудную минуту, посещала ее выступления и приглашала на свои шоу. Балерина заявила, что будет рада возвращению певицы в Россию и не поддерживает негатив в ее сторону.

Ранее балерина публично поддержала Пугачеву. Она опубликовала в личном блоге снимок с певицей. «Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», — подписала Волочкова фото.