Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:39, 6 августа 2024Культура

Волочкова дала совет Пугачевой по возвращению в Россию

Балерина Волочкова посоветовала Пугачевой вернуться в Россию

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Балерина Анастасия Волочкова публично дала совет певице Алле Пугачевой по поводу возвращения в Россию. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Танцовщица выложила в соцсети совместную фотографию с исполнительницей. «Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», — подписала она снимок.

Ранее появилась информация, что Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. По данным источника, в конце августа артистка на неделю приедет на родину вместе с детьми, чтобы решить вопрос о выступлении. Пугачева планирует рассмотреть площадки для планируемого шоу, отметил продюсер Сергей Дворцов со ссылкой на окружение певицы. Эту информацию опроверг муж исполнительницы шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Почти 100 бойцов ВСУ пытались прорваться в Курскую область. Что известно о боях на границе?

      В США заявили о глупом положении Европы из-за ставки на победу Украины

      Россиян предостерегли от распространенных ошибок при отравлении

      Путин поручил оценить эффективность новых правил семейной ипотеки

      Десятки килограммов кокаина попали в США необычным путем

      Сальдо рассказал о попытке ВСУ высадиться на Тендровской косе

      В России мигрант назначил свою цену на поездку в такси и избил пассажира за отказ платить

      Фигуристка Камила Валиева кардинально сменила имидж

      После самоподрыва мужчины в московской многоэтажке завели дело

      Нарышкин оценил ситуацию на Ближнем Востоке одним словом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше