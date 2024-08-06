Волочкова дала совет Пугачевой по возвращению в Россию

Балерина Волочкова посоветовала Пугачевой вернуться в Россию

Балерина Анастасия Волочкова публично дала совет певице Алле Пугачевой по поводу возвращения в Россию. Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Танцовщица выложила в соцсети совместную фотографию с исполнительницей. «Алла Борисовна, возвращайтесь. На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», — подписала она снимок.

Ранее появилась информация, что Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. По данным источника, в конце августа артистка на неделю приедет на родину вместе с детьми, чтобы решить вопрос о выступлении. Пугачева планирует рассмотреть площадки для планируемого шоу, отметил продюсер Сергей Дворцов со ссылкой на окружение певицы. Эту информацию опроверг муж исполнительницы шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

