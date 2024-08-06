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09:55, 6 августа 2024Интернет и СМИ

Галкин опроверг сообщение о концерте Пугачевой в России

Галкин опроверг сообщение о том, что Пугачева планирует дать концерт в России

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Комик Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опроверг сообщение о том, что его жена, певица Алла Пугачева, планирует дать концерт в России. На эту тему он высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Юморист назвал фейком публикацию о якобы желании певицы дать концерт в России. «Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают?» — добавил Галкин.

Ранее издание Mash заявило, что Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. Утверждалось, что в конце августа артистка на неделю приедет на родину вместе с детьми, чтобы решить вопрос о выступлении.

Перед этим сообщалось, что певица планирует до конца лета приехать в Россию. Предполагаемая цель ее визита — обновление документов, проверка имущества и встреча с друзьями.

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      Маргарита Щигарева
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