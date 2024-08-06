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09:52, 6 августа 2024Культура

Стало известно о сольном концерте Пугачевой в России

Mash: Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица Алла Пугачева хочет дать большой сольный концерт в России до конца года. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным источника, в конце августа артистка на неделю приедет на родину вместе с детьми, чтобы решить вопрос о выступлении. Пугачева планирует рассмотреть площадки для планируемого шоу, отметил продюсер Сергей Дворцов со ссылкой на окружение певицы.

Кроме того, исполнительница планирует совместно с адвокатами попытаться урегулировать вопрос со статусом иноагента, присвоенного ее супругу, шоумену Максиму Галкину.

Ранее СМИ сообщили о запланированном визите Пугачевой в Москву до конца лета текущего года. Цель приезда артистки на родину — обновление документов, проверка имущества и встреча с друзьями, уточнил источник.

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      Мария Рюрикова
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