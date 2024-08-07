Заявление Гладкова об эвакуации белгородцев оказалось фейком

Сообщения о принудительной эвакуации жителей Белгорода оказались недостоверными

Появившаяся в сети запись с заявлением губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова о принудительной

эвакуации в столице региона оказалась фейком.

На видеозаписи очевидец снимает якобы транслируемое по радио обращение Гладкова. Глава региона говорит, что принял непростое решение — в приграничных районах области, а также в Белгороде и Яковлевском районе на фоне сложной оперативной обстановки до конца недели может быть объявлена эвакуация местных жителей. Он также добавил, что российские военные ожидают переноса на эти территории активных боевых действий. Также сообщалось, что не будут работать магазины и госучреждения.

Согласно данным системы мониторинга «Зефир», предназначенной для анализа сфабрикованного аудиовизуального контента, в том числе дипфейков, на основе сочетания моделей машинного обучения, представленное на записи аудио является фейковым. Авторы ролика пытались подделать речь губернатора, но сделали это некачественно —

на фейковой записи голос Гладкова не похож на настоящий. Также в начале ролика якобы глава региона говорит неестественно медленно, делая странные интонационные паузы, но ближе к концу речь очень ускоряется, что также не похоже на стиль заявлений настоящего Гладкова.

Помимо прочего, губернатор Белгородской области регулярно проводит эфиры в своих соцсетях и записывает обращения к гражданам. Ни на одной из его официальных страниц заявления об эвакуации опубликовано не было. Сообщений о подобных мерах не поступало также ни от администрации Белгорода, ни от мэра Валентина Демидова.

В последнее время в связи с событиями в приграничных российских регионах распространяется большое количество недостоверной информации, включая и дипфейки — фейковые видео с губернаторами. Эксперты АНО «Диалог Регионы» ранее уже выявили дипфейк с участием врио главы Курской области Алексея Смирнова. Власти неоднократно напоминали, что всю оперативную информацию размещают только на верифицированных страницах, и призывали не доверять сомнительным источникам.

Недостоверная информация об эвакуации жителей с территории приграничного российского региона уже тиражировалась. Так, например, в мае после обрушения жилого дома также распространилось видео с якобы объявлением губернатора по радио. Тогда в мэрии Белгорода отметили, что в области «активизировались фейковые вбросы». Власти призвали быть бдительными. До этого также сообщалось, что МЧС якобы обзванивает жителей Белгородской области и предупреждает об эвакуации, в ведомстве это опровергли.

Информация о принудительной эвакуации в Белгородской области не получила широкого охвата в российских СМИ. Местный портал Бел.RU опубликовал материал с опровержением.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».