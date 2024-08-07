Жена футболиста Тарасова высказалась о походах мужа на маникюр в салон красоты

Вторая вице-мисс Россия — 2014 Анастасия Костенко высказалась о походах мужа, футболиста Дмитрия Тарасова, в салон красоты. Сторис на эту тему она опубликовала в личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Жена спортсмена отвечала на различные вопросы подписчиков. Один из поклонников поинтересовался, как она относится к тому, что Тарасов делает маникюр и педикюр в салоне красоты. «Отлично, я его и отправила. Ничего не имею против того, чтобы ему аккуратно подстригли ногти и распарили ноги», — заявила она.

Модель добавила, что на самом деле ноги футболистов сильнее нуждаются в уходе. «У футболистов они в мозолях и нуждаются в уходе. Он же не за гелевым покрытием отправился и не на наращивание», — заключила она.

В мае Анастасия Костенко раскрыла свой вес после четвертых родов.