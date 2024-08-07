Женщина разыграла мужа и столкнулась с неожиданным последствием

Пользователь Reddit поделился историей, как жена разыграла его и столкнулась с неожиданным последствием. Большинство комментаторов назвали неприемлемым поведение женщины.

Автор истории сообщил, что женат на супруге десять лет, они воспитывают двоих детей. «У нас были хорошие и плохие времена в наших отношениях, но нам всегда удавалось пережить это вместе. До прошлых выходных, теперь я сомневаюсь во всем», — отметил мужчина.

Герой истории рассказал, что его супруга часто смотрит видео с розыгрышами на YouTube, которые кажутся ей смешными. «Поэтому она начала пытаться разыгрывать меня и детей. Большинство из них были безобидными и смешными до прошлых выходных, когда она зашла слишком далеко», — пожаловался он.

Недавно, по его словам, он привел жену и детей в хороший ресторан, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. «И вдруг она внезапно встала и начала кричать, что задыхается, схватившись за горло», — вспомнил рассказчик.

Все гости ресторана переключили внимание на его супругу, а несколько человек подошли к ней и попытались помочь. «Затем она начала смеяться и сказала, что пошутила. Я был огорчен и так зол. Дети плакали, другие посетители смотрели на нас», — возмутился автор и добавил, что ему стало стыдно из-за произошедшей ситуации.

«Я сказал ей, что с меня хватит и я больше не могу принимать такие шалости», — написал герой истории. Он добавил, что уехал с детьми к брату.

В комментариях под постом пользователи поддержали мужчину. Большинство комментаторов назвали неприемлемым поведение супруги рассказчика и отметили, что подобные шутки неуместны на публике.

Ранее пользователь Reddit поделился историей, как он узнал неожиданный факт о жене. В результате мужчина решил подать на развод.