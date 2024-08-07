Женщина соскользнула в расщелину каньона и 13 часов провела стоя в ожидании помощи

В США туристка соскользнула в расщелину каньона и застряла в ней на 13 часов

Женщина отправилась в каньон в штате Аризона в США, чтобы позаниматься скалолазанием, и едва не попрощалась с жизнью. Об этом пишет USA Today.

19 июля 26-летняя Мадисон Харт поехала в каньон Wildcat Tank вместе с подругой, чтобы там потренировать навык стемминга — техники спуска и подъема внутри узких стен каньона, которая предполагает активную работу ног. Туристки начали маршрут около 12 часов дня и дошли до вершины каньона за час. Однако девушки не рассчитывали, что днем будет так жарко — температура доходила до 40 градусов Цельсия.

Когда они начали спускаться в каньон, жара и усталость стали слишком ощутимыми, ноги Харт задрожали, она запаниковала и соскользнула в расщелину. Она смогла затормозить близко ко дну каньона, однако вскоре поняла, что застряла. Харт могла двигаться лишь вбок, не могла подтянуться или развернуться. При этом любая смена положения грозила ей травмой. Подруга тоже соскользнула вслед за Харт, но смогла остановиться раньше и какое-то время пыталась помочь девушке выбраться.

Затем они стали звонить в 911, но сигнал пропадал. Через три часа подруге Харт удалось отправить сообщение общей знакомой, и она сообщила о застрявших туристках спасателям. Харт провела 13 часов стоя в одном положении в ожидании помощи. Девушек вытащили при помощи веревок и тросов. Харт госпитализировали, поскольку из-за обезвоживания ее почки оказались повреждены. Ей также диагностировали травму руки и лодыжки.

Ранее сообщалось, что в штате Мэн пожилой мужчина упал в болото и провел в нем четыре дня. По словам спасателей, он на удивление хорошо выглядел после всех испытаний.