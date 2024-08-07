Жители российской многоэтажки оказались под дождем в своих квартирах

Жителей многоэтажки в Башкортостане начали заливать дожди после вскрытия крыши

Жители многоэтажки в городе Белебее Башкортостана оказались под проливным дождем в своих квартирах из-за несостоявшегося ремонта крыши. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Сообщается, что работники коммунальных служб вскрыли крышу многоквартирного дома на Волгоградской улице коло месяца назад. Закончить работы не удается из-за продолжающихся дождей.

Жильцам приходится жить при постоянных протечках, из-за которых ломается проводка и появляется плесень. Рабочие при этом постелили на крышу клеенку, при этом она не спасает от осадков. На опубликованном журналистами видео из кухни одной из квартир показано, что вода льется из люстры на пол.

Ранее вода полилась с потолка дома одной из новокузнецких квартир. Потоп случился в доме №25 на улице Вокзальной в Куйбышевском районе. На опубликованных кадрах можно увидеть мощную струю воды, пробившуюся через потолок. По мнению хозяев жилья, в инциденте виновата управляющая компания, некачественно выполняющая свои обязанности.