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11:02, 6 августа 2024Экономика

С потолка квартиры в российском городе пошел ливень

С потолка квартиры в Новокузнецке полилась вода после ливня

Кадр: страница Андрея Андреева во «ВКонтакте»

С потолка одной из новокузнецких квартир полилась вода после того, как на российский город обрушился ливень. Об этом сообщает vse42.ru.

Потоп случился в доме №25 на улице Вокзальной в Куйбышевском районе. Собственники квартиры поделились видео, на котором можно увидеть мощную струю воды, пробившуюся через потолок. По мнению хозяев жилья, в инциденте виновата управляющая компания, некачественно выполняющая свои обязанности.

Ранее в сети появилось видео затопленных после дождя улиц Новокузнецка. Залило в том числе пересечение проспекта Металлургов и улицы Кутузова. В воду погрузились часть дорожных знаков и заборов.

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      Александра Качан
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