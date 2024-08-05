Российский город утонул из-за дождя и попал на видео

В Новокузнецке затопило улицы после ливня

Улицы Новокузнецка Кемеровской области затопило после обильного ливня, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На опубликованных кадрах видно, что ливнем затопило пересечение Проспекта Металлургов и улицы Кутузова. Пятеро детей толкают по проезжей части иномарку. Другие жители города проходят по пешеходному переходу по колено в воде. Дети передвигаются на велосипедах, до верхней части колес которых достает жидкость. На улице Кутузова из-за осадков в воду оказались погружена часть дорожных знаков и заборов, отделяющих проезжую часть от пешеходной.

По словам местных жителей, подобных ливней в городе не наблюдалось давно. В Новокузнецке организовали оперштаб и планируют использовать всю свободную технику для очистки улиц. По прогнозам синоптиков, дожди в городе в ближайшее время не прекратятся. Осадки также ожидаются во вторник и среду, 6 и 7 августа.

В понедельник, 5 августа, мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов заявил об уходе в отставку. Решение он объяснил предстоящей работой в «новом серьезном государственном проекте».