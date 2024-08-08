39-летняя Ольга Серябкина похвасталась фигурой в бикини

39-летняя певица Ольга Серябкина похвасталась фигурой в зеленом бикини в Турции

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина похвасталась фигурой в купальнике во время отдыха в Турции. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя певица позировала на размещенных кадрах в морской воде у берега. Она предстала перед камерой в зеленом бикини, состоявшем из топа с треугольными чашками и трусов с заниженной талией. При этом наряд был оформлен рюшами и подвесками в виде ягод.

В то же время исполнительница распустила волосы, подчеркнула губы малиновой помадой и дополнила образ серьгами-пусетами и браслетами на запястье.

Ранее российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, снялась топлес.