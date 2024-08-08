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14:18, 8 августа 2024Культура

Звезда «Дневников вампира» рассказала о последствиях серьезной велосипедной аварии

Актриса Нина Добрев порвала связки и сломала колено в результате велоаварии

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Исполнительница одной из главных ролей в телесериале «Дневники вампира» канадская актриса Нина Добрев рассказала о последствиях серьезной велосипедной аварии. Ее цитирует People.

По словам артистки, врачи «были весьма удивлены» тем, как быстро она восстанавливается после ДТП. «Я немного опережаю график в плане выздоровления, но это все еще очень долгий процесс», — отметила Добрев.

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Актриса рассказала, что во время езды по бездорожью она порвала переднюю крестообразную связку, мениск и сломала плато большеберцовой кости. Она отметила, что восстановление займет от девяти месяцев до года.

В конце мая звезда «Дневников вампира» была госпитализирована после серьезной велосипедной аварии. Актриса пошутила, что поездка на подобном виде транспорта была для нее первой и станет последней.

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