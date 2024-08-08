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07:42, 8 августа 2024Мир

Сын Байдена получил миллионы долларов от румынского бизнесмена

Прокуратура США: сын Байдена получал миллионы долларов от румынского бизнесмена
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Yuri Gripas / Global Look Press

Сын американского президента Хантер Байден получал миллионы долларов от румынского бизнесмена с целью оказывать влияние на правительство США в период, когда его отец Джо Байден занимал пост вице-президента, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы прокуратуры.

В документах говорится, что сын американского лидера получал от иностранных компаний и государств значительный доход в качестве лоббиста, консультанта, а также юриста. Как уточнили в прокуратуре, Байден работал на румынского бизнесмена Габриэля Поповичу, находившегося под уголовным преследованием на родине, и стремился «оспорить предъявленные ему обвинения во взятке».

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«Власти представят доказательство того, что ответчик и деловой партнер получали компенсацию от иностранного принципала, который пытался оказывать влияние на политику США и общественное мнение», — говорится в документах.

Ранее Хантер Байден заявил о своем желании, чтобы его отец продолжил предвыборную борьбу и принял участие в выборах.

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      Марина Совина
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