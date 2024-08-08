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09:24, 8 августа 2024Силовые структуры

Бывшие сотрудники МВД оставили семьям в России арестованные счета

Семьи сбежавших из РФ экс-сотрудников МВД остались с арестованным имуществом

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Обвиняемые в получении рекордной в России взятки бывшие сотрудники МВД Георгий Сатюков и Дмитрий Соколов, сбежавшие от следствия, оставили семьям арестованное имущество и банковские счета. Об этом сообщает РИА Новости.

С санкции суда наложены обеспечительные меры на недвижимость и 13 счетов родственников. Речь идет о двух жилых и семи нежилых помещениях, владельцами которых являются супруга одного и брат второго экс-полицейского.

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Об аресте активов сообщалось 10 июля. Среди них апартаменты в комплексе «Алые паруса» на Авиационной улице площадью 200 квадратных метров кадастровой стоимостью 50 миллионов рублей, квартира в ЖК «Нежинский ковчег».

По версии следствия, Сатюков и его подчиненный Дмитрий Соколов из бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД России вымогали средства у администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX) Алексея Иванова (Билюченко).

Суд заочно арестовал Сатюкова и Соколова, поскольку они успели скрыться за границей. Они объявлены в международный розыск.

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      Любовь Ширижик
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