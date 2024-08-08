Efes запретили покупку доли партнера по производству «Старого мельника» и «Клинского»

Anadolu Efes подтвердила отказ правительства РФ согласовать сделку с AB InBev

Турецкая Anadolu Efes получила уведомление об отказе комиссии правительства РФ согласовать сделку по покупке доли крупнейшего в мире производителя пива, бельгийской AB InBev, в их совместном российском бизнесе. Об этом говорится в опубликованном компанией сообщении.

Ранее на этой неделе о запретительном решении стало известно СМИ, теперь его подтвердили официально. В Efes указали, что стороны изучают ситуацию, а бизнес остается под управлением турецкого производителя.

Российская AB InBev Efes появилась в 2018 году после слияния AB InBev и Anadolu Efes. Как пишут «Ведомости», в работе этой одной из крупнейших в России пивоваренных компаний участвуют 11 заводов, где, в частности, выпускается пиво «Старый мельник», «Клинское» и другие марки.

В апреле 2022 года бельгийский производитель заявил о готовности продать долю в российском совместном предприятии своему турецкому партнеру. Сделку, которую в итоге не одобрили власти РФ, стороны согласовали в декабре 2023 года.