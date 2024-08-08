Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:56, 8 августа 2024Экономика

Efes запретили покупку доли партнера по производству «Старого мельника» и «Клинского»

Anadolu Efes подтвердила отказ правительства РФ согласовать сделку с AB InBev

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Турецкая Anadolu Efes получила уведомление об отказе комиссии правительства РФ согласовать сделку по покупке доли крупнейшего в мире производителя пива, бельгийской AB InBev, в их совместном российском бизнесе. Об этом говорится в опубликованном компанией сообщении.

Ранее на этой неделе о запретительном решении стало известно СМИ, теперь его подтвердили официально. В Efes указали, что стороны изучают ситуацию, а бизнес остается под управлением турецкого производителя.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества. Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса. Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день. Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024

Российская AB InBev Efes появилась в 2018 году после слияния AB InBev и Anadolu Efes. Как пишут «Ведомости», в работе этой одной из крупнейших в России пивоваренных компаний участвуют 11 заводов, где, в частности, выпускается пиво «Старый мельник», «Клинское» и другие марки.

В апреле 2022 года бельгийский производитель заявил о готовности продать долю в российском совместном предприятии своему турецкому партнеру. Сделку, которую в итоге не одобрили власти РФ, стороны согласовали в декабре 2023 года.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ провел звонок с командующим НАТО после атаки на Курскую область

      Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео

      Анджелина Джоли обвинила Брэда Питта в ДТП с участием сына

      Россиянам отсоветовали брать ипотеку

      Efes запретили покупку доли партнера по производству «Старого мельника» и «Клинского»

      Бывшего замглавы Федерального казначейства России отправили в колонию

      Нетаньяху обосновал пребывание на посту премьера Израиля

      Пес устроил в доме пожар и выбежал через собачью дверцу

      Москвичей призвали отказаться от автомобилей

      В Китае обнаружили месторождение газа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше