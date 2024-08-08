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16:47, 8 августа 2024Бывший СССР

Экс-главу МВД Казахстана осудили на пять лет за превышение должностных полномочий

Экс-главу МВД Казахстана Тургумбаева осудили на пять лет за превышение власти

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бывший глава Министерства внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев осужден на пять лет лишения свободы условно по делу о беспорядках 2022 года. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Дело поступило под грифом «Секретно», поэтому суд по уголовным делам Астаны рассматривал его в закрытом режиме. Тургумбаев обвиняли в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, в чем он признал вину и чистосердечно раскаялся.

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Суд приговорил его к пяти годам тюремного заключения, но поскольку в деле не было обнаружено признаков коррупции, наказание постановили считать условным. Чиновнику запретили занимать должности в течение 10 лет, суд также решил внести представление президенту о лишении его специального звания и государственных наград.

Ранее в Казахстане завершился суд по делу в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в расправе над женой. На фоне широкого общественного резонанса власти страны даже ужесточили наказание за домашнее насилие и криминализовали побои.

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      Илья Таксюр
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