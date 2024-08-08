Экс-начальник самарского главка МЧС признал вину по делу о взятках

Экс-начальник самарского ГУ МЧС Бойко признал вину по делу о взятках

Экс-начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фигуранта обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он признал свою вину и дал подробные показания.

По этому делу также проходят бизнесмены Ян Гущин и Елена Тютюнник. Им вменяется дача взятки, следствие считает, что они передали денежные средства за покровительство организации при выполнении работ и услуг по пожарной безопасности.

Гущин, по информации агентства, заключил досудебное соглашение со следствием, он активно способствует расследованию преступления.

19 декабря 2023 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника самарского главка МЧС Олега Бойко по делу о коррупции. По предварительным данным, генерал-майор получил взяток на общую сумму в 25 миллионов рублей через компанию «Витязь», занимавшуюся пожарной безопасностью. Двое топ-менеджеров предприятия также были задержаны сотрудниками ФСБ по этому делу.

