Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
04:21, 8 августа 2024Силовые структуры

Экс-начальник самарского главка МЧС признал вину по делу о взятках

Экс-начальник самарского ГУ МЧС Бойко признал вину по делу о взятках

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Экс-начальник главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор Олег Бойко признал вину по делу о взятках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фигуранта обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Он признал свою вину и дал подробные показания.

По этому делу также проходят бизнесмены Ян Гущин и Елена Тютюнник. Им вменяется дача взятки, следствие считает, что они передали денежные средства за покровительство организации при выполнении работ и услуг по пожарной безопасности.
Гущин, по информации агентства, заключил досудебное соглашение со следствием, он активно способствует расследованию преступления.

19 декабря 2023 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте начальника самарского главка МЧС Олега Бойко по делу о коррупции. По предварительным данным, генерал-майор получил взяток на общую сумму в 25 миллионов рублей через компанию «Витязь», занимавшуюся пожарной безопасностью. Двое топ-менеджеров предприятия также были задержаны сотрудниками ФСБ по этому делу.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Занять позиции и сделать несколько видеороликов». Пленный рассказал о задачах ВСУ при атаке на Курскую область

      На Украине заявили о дефиците бюджета на армию

      Муж выдал женщину замуж за любовника

      Раскрыт способ без стыда поговорить с партнером о важности порно для отношений

      Стало известно о новой схеме хищения имущества на Украине

      Раскрыто состояние Поддубного

      Нарышкин анонсировал возвращение обменянных в РФ заключенных к работе

      Раскрыт вред кетогенной диеты

      В «Хезболлах» допустили удар по Израилю независимо от Ирана

      Экс-начальник самарского главка МЧС признал вину по делу о взятках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше