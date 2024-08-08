Гимнастка Симона Байлз сделала ботокс и пожалела

Американская гимнастка Симона Байлз сделала инъекции ботокса и пожалела о процедуре из-за неприятных последствий для внешности. Об этом она рассказала в личном TikTok-аккаунте, насчитывающем почти 5 миллионов подписчиков.
Спортсменка заявила, что уколола ботокс в лоб, когда ей исполнилось 27 лет. По словам знаменитости, ей не понравился конечный результат манипуляции, поэтому она решила больше ее не повторять. «Случалось, что на тренировке моя бровь непроизвольно поднималась и я ничего не могла сделать с этим. Поэтому ботокс — не для меня», — призналась она.
Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Мир захлестнула эпидемия одиночества.Чем она страшна и что сделать, чтобы перестать быть одному?
27 июня 2024
Все больше знаменитостей и простых людей отказываются от секса.Зачем они это делают и как это влияет на здоровье?
19 июля 2024
Завтрак — главный прием пищи за день.Как завтракать правильно, а что есть ни в коем случае нельзя?
17 апреля 2024
Атлетка добавила, что теперь ограничивается только уходовыми процедурами у косметолога.
Ранее Байлз выступила на Олимпиаде в купальнике с 10 тысячами кристаллов Swarovski.