Гимнастка Симона Байлз сделала ботокс и пожалела из-за неприятных последствий

Американская гимнастка Симона Байлз сделала инъекции ботокса и пожалела о процедуре из-за неприятных последствий для внешности. Об этом она рассказала в личном TikTok-аккаунте, насчитывающем почти 5 миллионов подписчиков.

Спортсменка заявила, что уколола ботокс в лоб, когда ей исполнилось 27 лет. По словам знаменитости, ей не понравился конечный результат манипуляции, поэтому она решила больше ее не повторять. «Случалось, что на тренировке моя бровь непроизвольно поднималась и я ничего не могла сделать с этим. Поэтому ботокс — не для меня», — призналась она.

Атлетка добавила, что теперь ограничивается только уходовыми процедурами у косметолога.

Ранее Байлз выступила на Олимпиаде в купальнике с 10 тысячами кристаллов Swarovski.