Гимнастка Байлз выступила на Олимпиаде в купальнике с 10 тысячами кристаллов Swarovski

Гимнастка Байлз выступила на ОИ в купальнике с 10 тысячами кристаллов Swarovski

Американские гимнастки Симона Байлз и Суниса Ли выступили на Олимпиаде в купальниках с 10 тысячами кристаллов Swarovski. Материал публикует Page Six.

Спортсменки появились на соревнованиях в купальниках авторства дизайнера Жанны Диас. На размещенных кадрах видно, что форму, выполненную в цветах флага США, покрывали сотни блестящих страз Swarovski. Диас назвала созданный ею для гимнасток купальник симбиозом высокой моды и патриотизма.

Известно, что Симона Байлз выиграла третье золото на нынешних ОИ и седьмое — в карьере. Она приблизилась к рекорду советской гимнастки Ларисы Латыниной, на счету которой девять медалей Игр высшего достоинства. Это лучший результат среди женщин, участвовавших в Олимпиадах за всю историю.

Олимпиада завершится 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.