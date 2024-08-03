Американская гимнастка Байлз выиграла седьмое золото ОИ и приблизилась к рекорду Латыниной

Симона Байлз выиграла седьмое золото ОИ и приблизилась к рекорду Латыниной

Американская гимнастка Симона Байлз выиграла золотую медаль на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в опорном прыжке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Второе место заняла бразильская спортсменка Ребека Андраде. Тройку сильнейших замкнула еще одна американка — Джейд Кэри.

Байлз выиграла третье золото на нынешних ОИ и седьмое — в карьере. Она приблизилась к рекорду советской гимнастки Ларисы Латыниной, на счету которой девять медалей Игр высшего достоинства. Это лучший результат среди женщин, участвовавших в Олимпиадах за всю историю.

Олимпиада завершится 11 августа. Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.