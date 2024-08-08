Гражданина Украины осудили на 13 лет колонии за шпионаж в ЛНР

Суд приговорил к 13 годам колонии гражданина Украины за шпионаж в ЛНР

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины Юрия Галецкого за шпионаж. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по статье 276 Уголовного кодекса РФ («Шпионаж»).

Суд установил, что в сентябре 2022 года он собирал сведения о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил России, находящихся на территории Харьковской области. Эту информацию мужчина сообщал украинской спецслужбе во время личных встреч.

6 августа сообщалось, что Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы Алексея Ефименко за шпионаж.