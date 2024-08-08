Гражданина Украины осудили на 13 лет колонии за шпионаж в ЛНР

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины Юрия Галецкого за шпионаж. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре региона.
Мужчина признан виновным по статье 276 Уголовного кодекса РФ («Шпионаж»).
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