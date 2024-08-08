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16:52, 8 августа 2024Силовые структуры

Гражданина Украины осудили на 13 лет колонии за шпионаж в ЛНР

Суд приговорил к 13 годам колонии гражданина Украины за шпионаж в ЛНР

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина Украины Юрия Галецкого за шпионаж. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре региона.

Мужчина признан виновным по статье 276 Уголовного кодекса РФ («Шпионаж»).

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Суд установил, что в сентябре 2022 года он собирал сведения о местах дислокации военнослужащих Вооруженных сил России, находящихся на территории Харьковской области. Эту информацию мужчина сообщал украинской спецслужбе во время личных встреч.

6 августа сообщалось, что Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы Алексея Ефименко за шпионаж.

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      Любовь Ширижик
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