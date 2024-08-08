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05:30, 8 августа 2024Мир

В Нидерландах заподозрили Венгрию в допуске российских шпионов в Евросоюз

В Европарламенте заподозрили Венгрию в допуске российских шпионов в Евросоюз

Фото: РИА Новости

Член Европарламента (ЕП) от Нидерландов Йерун Ленарс заподозрил Венгрию в допуске российских шпионов в Евросоюз (ЕС). В своем обращении к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру», евродепутат обвинил Будапешт в том, что он организует слишком упрощенные условия для въезда российских и белорусских «гастарбайтеров» в рамках программы «национальной карты».

«Правительство Венгрии расширило действие программы "национальной карты", чтобы допускать в страну российских и белорусских приглашенных рабочих даже без обычных проверок безопасности. Более того, не установлено никаких ограничений на количество приглашенных рабочих, не определен сектор занятости и не требуется представлять никаких справок, подтверждающих, что работа действительно необходима. Наконец, при продлении, которое возможно на неограниченной основе, не требуется проходить тест на знание культуры, и приглашенным рабочим также разрешается привозить свои семьи в Венгрию», — говорится в его обращении.

В связи с этим он задает Еврокомиссии ряд вопросов, один из которых посвящен «высокому уровню риска» шпионской деятельности в связи с упрощенной схемой въезда в ЕС для граждан России и Белоруссии.

Согласна ли Комиссия с тем, что это расширение представляет серьезную угрозу безопасности для всей Шенгенской зоны, в частности, из-за вероятности того, что россияне и белорусы с высокой степенью риска также будут свободно перемещаться по Шенгенской зоне без надлежащих проверок, чтобы заниматься шпионской деятельностью?

Йерун Ленарсчлен Европарламента (ЕП) от Нидерландов

«Какие правила действуют в настоящее время для защиты Шенгенской зоны от таких рискованных инициатив государств-членов? Какие меры Комиссия предлагает принять для непосредственной защиты целостности Шенгенской зоны, ограничения уже возникшего риска для безопасности и предотвращения того, чтобы государства-члены выступали с подобными инициативами в будущем?» — спросил Ленарс в своем письме.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европейский союз является «брюссельской фабрикой лжи», так как лидеры сообщества препятствуют мирной инициативе венгерского премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию кризиса на Украине.

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      Кирилл Садовский
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