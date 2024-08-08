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10:04, 8 августа 2024Мир

Израиль пригрозил «Хезболле» несоразмерным ответом

Axios: Израиль пригрозил «Хезболле» ответом в случае вреда гражданским

Фото: Amir Cohen / Reuters

Израиль через США пригрозил ливанскому шиитскому движению «Хезболла» несоразмерным ответом в случае вреда гражданским лицам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Источники издания рассказали, что в последние дни Израиль передал США по нескольким военным каналам, что обеспокоен возможными ударами «Хезболлы» по центрам гражданского населения при попытке нанести удар по военным базам в центральной части страны.

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«Во внутренних переговорах с США Израиль подчеркнул, что цена еще одной неудачи "Хезболлы" будет высокой и что "Хезболла" заплатит несоразмерную цену, если в качестве ответного удара нанесет ущерб мирным жителям», — заявил один из чиновников.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на разведданные сообщил, что «Хезболла» в ближайшие несколько суток может нанести удар по Израилю независимо от планов Ирана. По данным телеканала, движение продвинулось дальше в подготовке атаки на Израиль, чем Иран: в ближайшее время оно намерено нанести удар.

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      Виктория Кондратьева
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