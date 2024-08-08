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04:23, 8 августа 2024Мир

В «Хезболлах» допустили удар по Израилю независимо от Ирана

CNN: «Хезболлах» может нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Ливанское шиитское движение «Хезболлах» в ближайшие несколько суток может нанести удар по Израилю независимо от планов Ирана, передает телекомпания CNN со ссылкой на разведданные.

Как отметил источник, «Хезболлах» дальше продвинулось в подготовке атаки на Израиль, чем Иран: движение в ближайшее время намерено нанести удар. Исламская республика при этом разрабатывает ответные меры.
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Как уточнил телеканал, шиитское движение может нанести удар без предупреждения из-за общей границы с Израилем, в отличие от Ирана.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира батальона специального назначения «Радван» в составе группировки «Хезболлах».

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      Марина Совина
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