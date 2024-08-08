В «Хезболлах» допустили удар по Израилю независимо от Ирана

CNN: «Хезболлах» может нанести удар по Израилю независимо от намерений Ирана

Ливанское шиитское движение «Хезболлах» в ближайшие несколько суток может нанести удар по Израилю независимо от планов Ирана, передает телекомпания CNN со ссылкой на разведданные.

Как отметил источник, «Хезболлах» дальше продвинулось в подготовке атаки на Израиль, чем Иран: движение в ближайшее время намерено нанести удар. Исламская республика при этом разрабатывает ответные меры.

box#3755289

Как уточнил телеканал, шиитское движение может нанести удар без предупреждения из-за общей границы с Израилем, в отличие от Ирана.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира батальона специального назначения «Радван» в составе группировки «Хезболлах».