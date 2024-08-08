Известного американского рэпера арестовали после выигрыша в казино

Американского рэпера Nelly арестовали в казино Миссури после выигрыша

Американского рэпера Nelly арестовали в казино штата Миссури после выигрыша. Об этом сообщает TMZ.

Адвокат артиста Скотт Розенблюм заявил, что рэпер сорвал джекпот в заведении города Сент-Чарльз, после чего присутствовавший в зале полицейский заинтересовался его документами. Проверка показала, что правоохранители имеют действующий ордер на арест артиста из-за отсутствия страховки автомобиля. В ходе обыска в вещах Nelly также обнаружили наркотики. Официальное обвинение при этом предъявлено не было.

Юрист отметил, что его подзащитного не уведомили о выданном ордере из-за нарушения, зарегистрированного в 2018 году. Розенблюм добавил, что ранее Nelly уже посещал данное казино и не подвергался проверке данных. По словам адвоката, рэпер был задержан из-за того, что является знаменитостью.

Ранее известного американского рэпера Трэвиса Скотта арестовали в Майами.