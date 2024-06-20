Известного американского рэпера арестовали в пьяном виде

Рэпера Трэвиса Скотта арестовали в пьяном виде в Майами

Известного американского рэпера Трэвиса Скотта арестовали в Майами. Об этом сообщает New York Post.

Артиста задержали в пьяном виде за нарушение общественного порядка и незаконное проникновение на чужую территорию. Музыканта освободили под залог в размере 650 долларов (более 53 тысяч рублей). Скотт прокомментировал случившееся в социальной сети X (бывшая Twitter), написав одно слово: «Lol».

До этого американского певца Джастина Тимберлейка арестовали за пьяную езду в городе Хэмптон, штат Нью-Йорк. Звезда предстанет перед судом.

Ранее американского рэпера Пи Дидди (Пафф Дэдди, P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) призвали отправить в тюрьму после публикации видео, на котором он избивает свою бывшую подругу Кэсси Вентуру ногами в коридоре отеля Лос-Анджелеса. Запись нападения артиста на экс-возлюбленную в 2016 году опубликовал телеканал CNN.