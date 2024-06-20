Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:09, 20 июня 2024Культура

Известного американского рэпера арестовали в пьяном виде

Рэпера Трэвиса Скотта арестовали в пьяном виде в Майами

Фото: C Flanigan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Известного американского рэпера Трэвиса Скотта арестовали в Майами. Об этом сообщает New York Post.

Артиста задержали в пьяном виде за нарушение общественного порядка и незаконное проникновение на чужую территорию. Музыканта освободили под залог в размере 650 долларов (более 53 тысяч рублей). Скотт прокомментировал случившееся в социальной сети X (бывшая Twitter), написав одно слово: «Lol».

До этого американского певца Джастина Тимберлейка арестовали за пьяную езду в городе Хэмптон, штат Нью-Йорк. Звезда предстанет перед судом.

Ранее американского рэпера Пи Дидди (Пафф Дэдди, P.Diddy, настоящее имя — Шон Комбс) призвали отправить в тюрьму после публикации видео, на котором он избивает свою бывшую подругу Кэсси Вентуру ногами в коридоре отеля Лос-Анджелеса. Запись нападения артиста на экс-возлюбленную в 2016 году опубликовал телеканал CNN.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв урагана в Москве возросло

      Названа самая полезная для здоровья привычка

      В России высказались о возможном снятии сборной Сербии с Евро из-за кричалок с угрозами

      В России заявили об успешном импортозамещении в ряде отраслей

      Джеймс Бонд среди смартфонов. В России начались продажи уникального гаджета

      Реклама

      Жена певца Эмина Агаларова стала распродавать брендовые вещи почти за 8 миллионов рублей

      Звезда «Кривого зеркала» рассказал о «сумасшедшем» заработке в советские годы

      В Литве назвали угрозу демократии

      Британцы красили украинцам танки канцерогенной краской

      Две домашние собаки спасли хозяина от четырех медведей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше