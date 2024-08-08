Карманник-рецидивист украл у иностранцев в Эрмитаже 70 тысяч рублей и попал на видео

МВД: 51-летний петербуржец украл 70 тысяч рублей у иностранцев в Эрмитаже

Карманник-рецидивист украл у иностранных посетителей музея «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге 70 тысяч рублей и попал на записи с камер видеонаблюдения. Об этом пишет Telegram-канал пресс-служба ГУ МВД по городу.

51-летний петербуржец обокрал 61-летнюю гражданку Турции, вытащив из ее рюкзака 50 тысяч рублей. Второй пострадавшей стала женщина из Китая — она лишилась 20 тысяч рублей. На кадрах из музея видно, как мужчина вплотную подходит к незнакомцам на входе.

Уже в участке задержанный вор признался в содеянном. По фактам обеих краж возбуждены уголовные дела. Также в ходе расследования стало известно, что петербуржец и прежде обворовывал посетителей Эрмитажа. К примеру, он украл деньги у гражданки Японии. Тогда он получил лишь условный срок полтора года.

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