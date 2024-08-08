Кэти Перри едва не обнажила грудь перед папарацци на отдыхе с возлюбленным

Американская певица Кэти Перри едва не обнажила грудь перед папарацци на отдыхе в Италии. Соответствующий материал публикует Daily Mail.
Отмечается, что 39-летнюю звезду запечатлели на пляже вместе с возлюбленным — 47-летним актером Орландо Блумом. Так, исполнительница предстала перед камерой в зеленом бикини, которое включало в себя узкий топ-бандо и трусы с заниженной талией.
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При этом на одном из кадров видно, как стоящая в морской воде певица пытается поправить сползшую с груди ткань купальника.
В июле Кэти Перри снялась топлес для обложки своего нового альбома «143».